Inauguradas las Nuevas Oficinas de SIMAS en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este pasado miércoles por la mañana se llevó a cabo la inauguración oficial de las nuevas oficinas de SIMAS (Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento) Delegación Múzquiz, ubicadas en la calle Morelos esquina con Trinidad Rodríguez, número 219 al Sur.

El evento marcó un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura pública en el municipio, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente regional de SIMAS, destacó que estas instalaciones buscan ofrecer espacios dignos tanto para los empleados como para los usuarios.

"Queremos que cada persona que acuda a nuestras oficinas reciba la atención que se merece, en un entorno cómodo y funcional", expresó.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió como invitada especial y subrayó la relevancia de contar con oficinas modernas en pleno corazón del Pueblo Mágico.

"Estas nuevas instalaciones están al alcance de todos los ciudadanos, lo que facilita el acceso a los servicios básicos y fortalece el vínculo entre gobierno y comunidad", señaló.

También estuvieron presentes Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa de SIMAS Región Carbonífera, y Juan Carlos Ortiz, gerente técnico, quienes coincidieron en que esta renovación representa un avance significativo en la operación del sistema de agua potable en la región.

Finalmente, se reconoció el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, por la inversión destinada a la rehabilitación de la tubería de los pozos Aparicio Uno y Dos.

Esta obra permitirá mejorar el suministro del vital líquido a los hogares de Múzquiz, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar de la población.