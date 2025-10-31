Escuela Secundaria honra la memoria con exhibición de altar de muertos

NUEVA ROSITA, COAH.- Dentro de las festividades por el Día de Muertos, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, acompañado por Karina Ríos, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, participaron en la tradicional Callejoneada del Muerto y en la exhibición del altar de muertos organizada por la Escuela Secundaria "Fortunato Gutiérrez Cruz".

El evento reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada llena de color, tradición y orgullo cultural.

La callejoneada inició en el Bulevar Adolfo López Mateos y culminó en las instalaciones de la institución educativa, donde se presentó un altar cuidadosamente elaborado por la comunidad escolar.

El recorrido estuvo acompañado de música, disfraces alusivos y expresiones artísticas que evocaron el respeto y cariño por quienes han partido, en una celebración que honra la memoria y fortalece la identidad mexicana.

Durante su intervención, el alcalde Oscar Ríos Ramírez felicitó a todas y todos los participantes, destacando el entusiasmo, creatividad y amor por las tradiciones que dieron vida al evento.

"Actividades como esta nos recuerdan la importancia de mantener vivas nuestras costumbres y celebrar con orgullo nuestra cultura", expresó el edil, reconociendo el esfuerzo colectivo que hizo posible esta significativa conmemoración.

Por su parte, Karina Ríos resaltó el papel de las instituciones educativas en la promoción de valores culturales y en la formación de generaciones conscientes de sus raíces.

La colaboración entre el gobierno municipal y la comunidad escolar reafirma el compromiso de fomentar espacios de convivencia y aprendizaje que enriquezcan el tejido social.

Con actividades como esta, San Juan de Sabinas continúa fortaleciendo sus tradiciones y promoviendo el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

La celebración del Día de Muertos se consolida como una expresión viva de la cultura mexicana, donde la memoria, el arte y la participación ciudadana se entrelazan en un homenaje colectivo lleno de significado.