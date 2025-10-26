Conmoción en Coahuila por fallecimiento de joven

MÚZQUIZ, COAHUILA.- A las primeras horas del domingo un lamentable suceso conmocionó a la comunidad al confirmarse que un joven de 19 años fue encontrado sin vida en el patio trasero de su vivienda ubicada en la Colonia Infonavit Nogalera. Las autoridades confirmaron que el fallecimiento está relacionado con un cuadro depresivo que atravesaba el joven, identificado como Armando "N".

El hallazgo fue realizado por su madre, Cinthia "N", quien descubrió el cuerpo colgado de un árbol en la parte posterior de su casa. De inmediato, se dio aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según los primeros reportes, Armando había estado ingiriendo bebidas alcohólicas la noche anterior, lo que podría haber influido en su estado emocional. La Fiscalía General del Estado, a través de sus Agentes de Investigación Criminal, ya se encuentra indagando los hechos para esclarecer las circunstancias que rodearon esta tragedia.

Peritos forenses y elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias pertinentes en el lugar del suceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de una funeraria local, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.

Este caso ha generado consternación entre los vecinos y ha puesto de relieve la importancia de atender oportunamente los problemas de salud mental. Las autoridades exhortan a la población a buscar ayuda profesional ante cualquier señal de depresión o crisis emocional.