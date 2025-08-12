Directora María del Rosario Carlos Silva presenta novedades en Escuela de Enfermería

AGUJITA, COAH.- Los días martes 12 y miércoles 13 de agosto, los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, realizarán el curso propedéutico previo al inicio del nuevo ciclo escolar el próximo lunes 18 de agosto, aseguró la directora del plantel María del Rosario Carlos Silva.

La directora de la institución destacó que el pasado lunes 11 de agosto se sostuvo una reunión con los padres de familia, en la que se les dio a conocer los reglamentos internos de la institución y su funcionamiento. En la reunión, se buscó informar a los padres de familia sobre la estructura y los objetivos de la escuela, así como responder a cualquier duda o inquietud que pudieran tener.

La directora María del Rosario Carlos Silva agradeció la confianza de los padres de familia y de los jóvenes estudiantes, que iniciarán una de las etapas más importantes de su vida: la preparación profesional. Destacó que durante su estancia en la institución, los estudiantes desarrollarán todos sus conocimientos en la materia y estarán preparados para enfrentar los desafíos del campo laboral cuando egresen del plantel.

La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera está próxima a cumplir nueve años de su fundación, y la directora agradeció a la comunidad, padres de familia y estudiantes por la confianza depositada en la institución. La directora destacó que la escuela está comprometida a ofrecer una educación de calidad y a formar profesionales capacitados y comprometidos con la salud y el bienestar de la comunidad.

Por lo anterior los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera están listos para iniciar su preparación profesional y desarrollar sus habilidades y conocimientos en la materia.