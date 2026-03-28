Gasolina premium se dispara en la Región Carbonífera; golpea a familias y transportistas

SABINAS, COAH.- El incremento en el precio de la gasolina premium en México comienza a reflejarse en los municipios de la Región Carbonífera de Coahuila, donde automovilistas enfrentan costos cada vez más elevados; en contraste, la gasolina Magna mantiene cierto beneficio gracias a estímulos fiscales que han permitido contener parcialmente su precio, amortiguando el impacto en los consumidores, pese a que la premium es la más solicitada por propietarios de vehículos de reciente modelo.

En municipios como Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz y San Juan de Sabinas, expendedores han reportado ajustes constantes en el costo de la gasolina premium, situación que comienza a generar preocupación entre trabajadores y familias que dependen del uso diario de sus vehículos.

Aumento en el precio del diésel

De la misma manera, las empresas transportistas han resentido el incremento en el precio del diésel, el cual se ubica en 30 pesos por litro; esto ha motivado a considerar incrementos en sus costos de servicio.

A diferencia de la Magna, que recibe apoyos para mantener precios más estables, la gasolina premium carece de estos estímulos, lo que provoca que cualquier variación en el mercado internacional o en el tipo de cambio se refleje casi de inmediato en el precio final al consumidor. Esta condición impacta especialmente a quienes cuentan con unidades recientes, diseñadas para operar con combustibles de mayor octanaje.

Factores que inciden en el aumento

Especialistas explican que uno de los factores que inciden en el aumento es la dependencia de México de combustibles importados, lo que obliga a ajustar precios conforme a los costos internacionales. A esto se suman los gastos de traslado y distribución, que en regiones como la Carbonífera elevan aún más el precio del combustible.

Otro elemento que impacta es la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que cada año se ajusta conforme a la inflación, encareciendo directamente el litro de gasolina. En el caso de la premium, este efecto resulta más evidente al no contar con amortiguadores fiscales significativos.

Ante este escenario, habitantes de municipios como Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz han comenzado a tomar medidas para reducir el consumo, priorizando traslados esenciales y buscando alternativas de movilidad. Mientras tanto, la expectativa se mantiene en torno al comportamiento del mercado energético en las próximas semanas, que definirá si la tendencia al alza continúa o logra estabilizarse.