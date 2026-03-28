Peligro oculto en la presa: advierten riesgo de quedar atrapados en el lodo

SABINAS, COAH.- "La capa exterior luce firme, pero una pulgada abajo está muy húmeda y se quedan atascados", advirtió Héctor Aguirre Dávila, presidente de El Faro de Don Martín, al recomendar a visitantes de la presa Venustiano Carranza guardar distancia de humedales y lodo. Publicó una alerta en redes porque, en estas fechas, crece exponencialmente el campismo en este lugar.

Aguirre Dávila explicó que el vaso baja rápido por el poco volumen y el sol fuerte. El terreno parece duro en la orilla, pero basta avanzar unos metros para atascarse. Dijo que la asociación no cuenta con grúa ni herramienta adecuada para rescates y que tirar un coche con cuerda o cable es muy riesgoso.

Contó que, cuando el amarre en un vehículo se suelta, el cable regresa como disparo contra el vehículo que jala o contra quien curiosea. Ha visto videos donde personas animan las maniobras como si fuera fiesta, pero insistió en que corren peligro real. Su gente también se arriesga al apoyar en esas condiciones.

Recomendaciones de seguridad

La indicación es clara: detenerse veinte o treinta metros antes de la línea de agua. Ese margen, dijo, reduce la probabilidad de atascarse en el lodo y evita operaciones improvisadas. Aguirre Dávila subrayó que cumplen una labor social al avisar, pero la precaución depende del paseante.

El mensaje llega cuando aumentan los acampados y el reflejo es acercar casas de campaña y camionetas a la ribera. Con el vaso bajo, las franjas de lodo se amplían y basta el peso de una llanta para hundirse. El Faro pide prudencia, sobre todo si no se tiene experiencia en rescates.

Consecuencias del campismo

La recomendación cierra con un principio simple: mejor prevenir que improvisar el jalón. Guardar distancia de la orilla, no subestimar la costra seca y evitar maniobras caseras puede ahorrar accidentes y daños. El aviso de El Faro de Don Martín busca vacaciones sin tractores, gritos ni cables volando.