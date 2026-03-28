sigue cerrado los Mezquites

Luego de un cierre inesperado que encendió alertas en el sector turístico, este sábado reabrieron sus puertas los principales atractivos del municipio: La Poza Azul, Dunas de Yeso y Minas de Mármol, tras una reestructura interna por parte de la empresa operadora.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que la reapertura ocurre luego de que estos sitios permanecieran cerrados durante todo el viernes por decisión de la administración de la Hacienda 1800, horas después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara el acceso al Río Mezquites por inconsistencias en su manejo y servicio.

Acciones de la autoridad

Respecto a este último paraje, el edil señaló que la empresa mantiene diálogo con autoridades federales para lograr su reapertura a la brevedad, aunque reconoció que aún no hay certeza de si esto ocurrirá durante el periodo vacacional de Semana Santa o posteriormente.

"Estamos trabajando para que se resuelva lo más pronto posible y no afectar la llegada de visitantes", indicó.

Leija Vega recordó que, previo a esta situación, se esperaba la llegada de al menos 12 mil turistas durante estas vacaciones al Pueblo Mágico, cifra que ahora permanece en incertidumbre ante los recientes cierres.

Impacto en la comunidad

El alcalde subrayó la importancia de reactivar el resto de los sitios turísticos a la brevedad, con el fin de no desalentar a visitantes provenientes de otras ciudades, estados e incluso del extranjero.

Asimismo, dio a conocer que sostuvo una reunión con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en el municipio de Viesca, donde se abordó la problemática y se acordó trabajar de manera conjunta para evitar afectaciones económicas a las familias que dependen del turismo.

Finalmente, el edil destacó que, pese a la contingencia, Cuatro Ciénegas mantiene una amplia oferta cultural y natural que permite seguir atrayendo visitantes. "El municipio tiene mucho que ofrecer; confiamos en que esta situación se resolverá pronto", concluyó.