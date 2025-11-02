Citlaly de Luna López prepara el panteón San Fernando para el Día de Muertos en Sabinas

SABINAS, COAH.- En el panteón municipal San Fernando, Citlaly de Luna López se encuentra preparando la tumba de su padre y abuelos para el Día de Muertos. Con lágrimas en los ojos, Citlali comparte que su padre falleció apenas en mayo, y que esta fecha es un momento para recordar y honrar su memoria.

"Es algo doloroso, pero al menos se tiene un lugar en donde estar", dice Citlaly. Junto a su familia, ella se esfuerza por mantener viva la memoria de sus seres queridos, pintando la tumba y colocando detalles especiales. "Venimos durante el año, pero en estas fechas nos preparamos más", agrega.

Los abuelos de Citlaly, Nicolás Alfaro Sosa y Plácido López Aranda, también son recordados en esta fecha especial. "Eran personas muy importantes para nosotros y queremos mantener viva su memoria", dijo la entrevistada. Con amor y respeto, Citlaly y su familia se preparan para recibir el Día de Muertos, una tradición que es fundamental en la cultura mexicana.

Citlaly invita a todos a visitar el panteón y recordar a sus seres queridos. "Es un momento para darles un poquito de lo que ellos nos dieron en vida", dice. Con esta actitud. Esto nos recuerda la importancia de honrar y recordar a aquellos que nos dejaron demasiado pronto.

La fecha del Día de Muertos es un momento para reflexionar sobre la vida y la muerte, y para recordar a aquellos que nos dejaron demasiado pronto. Citlaly y su familia nos muestran que, aunque la muerte es inevitable, el amor y la memoria pueden trascender el tiempo.