Laura Jiménez Gutiérrez agradece a vecinos por apoyo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Vecinos del Pueblo Mágico de Múzquiz expresaron su agradecimiento a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por la obra de ampliación del drenaje en la arteria José Flores González, acción que consideran de gran beneficio para la comunidad.

Dicha obra responde a una necesidad básica que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, resaltó la docente entrevistada.

La maestra Honeida Guadalupe Garza destacó la importancia de este proyecto, reconociendo el esfuerzo de la edil por atender las demandas más apremiantes de la población.

Subrayó que, este tipo de acciones fortalecen la confianza ciudadana en la administración municipal y generan un entorno más digno para las familias muzquenses.

Asimismo, resaltó la sinergia entre el Gobierno del Estado y la administración municipal 2024-2027, la cual ha permitido concretar obras de infraestructura que dotan al municipio de más servicios básicos.

Esta coordinación, dijo, es fundamental para avanzar en el desarrollo de Múzquiz y garantizar mejores condiciones para sus habitantes.

"También le agradecemos bastante al señor Gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas por su apoyo en todas las obras que se realizan.

La ampliación del drenaje en la arteria José Flores González representa un paso importante en la modernización de los servicios públicos, pues contribuye a prevenir problemas de inundaciones y mejorar la salubridad en la zona. Los vecinos consideran que este tipo de proyectos son esenciales para el bienestar colectivo.

Finalmente, la comunidad reiteró su agradecimiento a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por atender con sensibilidad las necesidades más urgentes, y confiaron en que se mantendrá el ritmo de trabajo en beneficio de todos los sectores del municipio.