Adulto mayor resulta herido en incendio por uso inadecuado de gas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor identificado como Esteban N., de 84 años de edad, resultó con quemaduras de primer grado luego de provocar accidentalmente un incendio en el patio de su vivienda.

El incidente ocurrió cuando el hombre intentó erradicar una plaga de pulgas utilizando un tanque de gas y un mechón sin regulador, lo que derivó en una fuga que envolvió el cilindro en llamas.

El siniestro se registró en la calle Federico Chapoy, número 103, en esta localidad, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

El uso inadecuado del equipo de combustión generó una situación de alto riesgo que pudo haber tenido consecuencias más graves.

Afortunadamente, la rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó una tragedia mayor. Los elementos acudieron al lugar para sofocar el fuego y realizar labores de enfriamiento, logrando controlar el incidente en cuestión de minutos y evitando que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.

El señor Esteban N., fue atendido en el sitio. De acuerdo con su testimonio, intentaba quemar pulgas cuando el tanque de gas, sin regulador, provocó la fuga que desencadenó el fuego.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de fuego como método de control de plagas, especialmente cuando se emplean materiales inflamables sin medidas de seguridad.

El caso de Esteban N.sirve como recordatorio de los peligros que conlleva improvisar soluciones sin la asesoría adecuada.