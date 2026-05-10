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Coahuila

Más empleos mejores pagados para Múzquiz

Los vecinos de Múzquiz expresan su preocupación por la falta de oportunidades laborales.

Por Staff / La Voz - 10 mayo, 2026 - 08:49 p.m.
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      Durante su recorrido por distintos sectores de Múzquiz, Kike Sánchez destacó la importancia de impulsar mejores oportunidades laborales para las familias del Distrito 06, asegurando que una de sus principales prioridades será gestionar condiciones para atraer más inversión y empleos mejor pagados.

      El candidato señaló que muchas familias trabajan todos los días con esfuerzo, pero los salarios continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas, por lo que afirmó que es momento de impulsar políticas que realmente beneficien a los trabajadores.

      "Queremos que a Múzquiz le vaya bien, que lleguen más oportunidades y que los jóvenes no tengan que irse a buscar trabajo fuera. Vamos a luchar por más empleos, pero sobre todo por empleos mejor pagados y con mejores condiciones para nuestra gente", expresó.

      Kike Sánchez aseguró que el crecimiento económico debe reflejarse directamente en el bienestar de las familias, apoyando también a pequeños negocios, emprendedores y sectores productivos de la región.

      Oportunidades laborales en Múzquiz

      Durante el recorrido, vecinos compartieron sus inquietudes sobre la falta de oportunidades laborales y coincidieron en la necesidad de fortalecer la economía local para generar estabilidad y desarrollo en el municipio.

      "Seguiremos caminando cada colonia y cada comunidad escuchando a la gente, porque las soluciones nacen desde las calles y junto a la ciudadanía", finalizó.

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