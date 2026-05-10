Intercambio de estampas en Saltillo: pasión por el Mundial 2026

SALTILLO, Coahuila.- La emoción por la Copa del Mundo 2026 ya comenzó a vivirse en Saltillo con la realización del primer intercambio de estampas mundialistas en la Ruta Recreativa, donde niños, jóvenes y adultos se reunieron para avanzar en sus colecciones y convivir en torno al fútbol.

La Ruta Recreativa se convierte en punto de encuentro

La actividad se llevó a cabo en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza, sitio que desde este domingo se convertirá en punto de encuentro semanal para aficionados que buscan conseguir las estampas faltantes de su álbum.

Con álbumes abiertos sobre las mesas, paquetes recién desempacados y largas charlas entre coleccionistas, el evento reunió a familias completas que aprovecharon la mañana para compartir una tradición que, para muchos, ha pasado de generación en generación.

Mateo, uno de los asistentes más jóvenes, comentó que apenas comenzó a llenar su álbum de esta edición mundialista, aunque recordó haber participado también en el intercambio previo al Mundial de Qatar 2022.

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"Está padre porque entre todos es más fácil encontrar las estampas que te faltan", señaló mientras revisaba sus repetidas.

Valor de la convivencia familiar

Además del entusiasmo deportivo, padres de familia destacaron el valor de estas actividades como espacios de convivencia.

"Aquí conviven personas de todas las edades y se siente el ambiente del Mundial desde ahorita. Son actividades que vale la pena seguir impulsando", expresó.

El aficionado añadió que la próxima Copa del Mundo representa una oportunidad importante para México al ser una de las sedes del torneo, especialmente por el potencial turístico y económico que generará el evento internacional.

Los organizadores informaron que el intercambio continuará realizándose todos los domingos, de 9:00 a 11:30 horas, hasta el inicio del Mundial 2026.