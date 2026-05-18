Reducen horario de clases en Secundaria por fallas eléctricas

NUEVA ROSITA, COAH.- La Escuela Secundaria "Profr. Juvenal Boone Flores" enfrentó nuevamente problemas en su suministro eléctrico debido a fallas en el transformador, situación que obligó a acortar el horario de clases este día, informó el director del plantel, profesor Andrés Alejandro Alvarado López.

El directivo explicó que, este tipo de incidentes se repite cada ciclo escolar, ya que el transformador resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la institución, sin embargo, hoy precisamente recibieron los protocolos a seguir ante las altas temperaturas dado a que, el mayor de los objetivos es proteger la salud e integridad de los estudiantes.

Acciones de la autoridad

En esta ocasión, dijo, una de las bases volvió a fallar, lo que generó condiciones adversas dentro de las aulas, especialmente por las temperaturas extremas, motivo por el cual se decidió otorgar salida anticipada a los estudiantes para no poner en riesgo su salud.

Alvarado López señaló que, a partir de mañana se trabajará a distancia con los grupos de primer grado, pues con ellos existe mayor margen de tiempo para desarrollar actividades escolares sin afectar el aprendizaje.

Detalles confirmados

Asimismo, indicó que los cambios en la dinámica escolar serán publicados en la página oficial de la institución, con el fin de mantener informada a la comunidad estudiantil y, a los padres de familia sobre las medidas que se estarán aplicando en los próximos días.

Finalmente, aclaró que la asistencia presencial será opcional, en el entendido de que algunos padres de familia no pueden dejar a sus hijos en casa por motivos laborales. "Nosotros como maestros aquí estaremos para atenderlos", puntualizó el director.