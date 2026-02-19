Claudia Sheinbaum liderará arranque del Hospital Regional en Saltillo

Contactanos

Hilda Sevilla
Por Hilda Sevilla - 19 febrero, 2026 - 08:07 p.m.
La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará una visita a Saltillo.

SALTILLO, COAH.- La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará una visita a Saltillo para encabezar el arranque oficial de la construcción del nuevo Hospital Regional en la capital del estado.

De acuerdo con la dependencia, la mandataria dará el banderazo inicial y participará en la colocación de la primera piedra del nosocomio, el cual contará con 260 camas y estará ubicado en el complejo del Centro Metropolitano.

La obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución responsable de los trabajos preliminares y de la organización del acto protocolario con el que se formalizará el inicio de la construcción este fin de semana.

Aunque todavía no se define la plantilla completa de médicos y personal sanitario que integrará el hospital, se adelantó que se buscará dar prioridad a profesionales originarios de Coahuila para ocupar las plazas.

Se destacó además que en la entidad opera una sede dedicada a la formación de especialistas en el área de la salud.

El nuevo Hospital Regional brindará cobertura a aproximadamente 936 mil derechohabientes y ofrecerá servicios en 34 especialidades médicas.

El evento está previsto para comenzar alrededor de las 14:00 horas y contará con la asistencia de autoridades estatales y federales del sector salud.

