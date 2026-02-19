Renovación del centro comunitario en colonia Hidalgo por Alcalde Javier Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González entregó a las y los vecinos de la colonia Hidalgo la obra de rehabilitación del centro comunitario, que contará ahora con un Espacio DIF para acercar servicios gratuitos de salud y psicológicos a las y los saltillenses.

"Hoy hacemos entrega a las y los vecinos de la colonia Hidalgo de un centro comunitario rehabilitado, un Espacio DIF y un nuevo comedor con el que se fortalece el bienestar, la convivencia y la atención a las familias de este sector de la ciudad", dijo el Presidente Municipal.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el Alcalde destacó que los centros comunitarios impulsan el desarrollo integral de las personas y contribuyen a construir comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

"En esta administración llevamos una inversión acumulada de 9.2 millones de pesos en centros comunitarios, entregamos ya el de la colonia Satélite Sur y sumamos ahora este de la Hidalgo, y estamos por entregar el de Urdiñola", refirió.

Javier Díaz destacó la labor del DIF Saltillo que encabeza su esposa Luly López Naranjo para acercar los servicios del organismo a las colonias de Saltillo.

"Aquí, con el Espacio DIF, se ofrecerá atención psicológica, orientación médica, primeros auxilios emocionales, asesorías familiares y actividades comunitarias, promoviendo el bienestar y la salud mental desde una perspectiva humana y accesible", mencionó el Alcalde.

En el evento, la presidenta del DIF Saltillo destacó la importancia de estar cada vez más cercanos a la gente, con personal profesional y suministros gratuitos.

"Todo esto es para ustedes y es gratis, gracias al apoyo de empresas e instituciones educativas para hacer causa común", destacó Luly López Naranjo.

A su vez, destacó que la empresa BorgWarner aportó el mobiliario para el Espacio DIF que opera en este Centro Comunitario.

Con ello se brindarán servicios como atención médica y orientación psicológica.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, dio a conocer que para esta obra se aplicó una inversión de 2.2 millones de pesos, que incluyó el mantenimiento general del inmueble, como cambio de ventanas por cancelería de aluminio, sustitución de protecciones metálicas, cambio de puertas interiores y mantenimiento de puerta metálica principal, instalación de inodoros y lavabos nuevos, instalación de piso cerámico, instalación de lámparas LED, aplicación de pintura interior y exterior e impermeabilización.

"Se construyeron áreas para cocina, alacena, oficina, consultorios y sala de espera; instalación de pasto sintético y construcción de banquetas y rampas de acceso, además de demoliciones para conectar las áreas, suministro de mobiliario de cocina (estufa con campana y refrigerador), cámara de seguridad, limpieza e instalación de rejacero perimetral", informó el director de Infraestructura y Obra Pública.

A nombre de las y los beneficiarios, Gabriela Cuéllar agradeció las obras de remodelación, así como la ampliación del primer nivel, y los nuevos espacios que permiten ofrecer más y mejores opciones a las familias de los sectores de esta parte de la ciudad.

"Qué bonito Espacio DIF, nos queda aprovechar este esfuerzo; se está avanzando en la limpieza de callejones y se le da mucha atención a la ciudad, sector por sector", destacó el diputado local Álvaro Moreira Valdés.

Durante la entrega del centro comunitario en la colonia Hidalgo estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; el regidor Carlos Kalionchis Reyes; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; y María Luisa Romero Rivera, titular de Centros Comunitarios.