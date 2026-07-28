Operativo de seguridad en Saltillo busca prevenir delitos durante vacaciones
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha implementado un operativo especial para las vacaciones de verano, con el objetivo de mantener un saldo blanco en la ciudad. Este despliegue incluye tanto agentes uniformados como personal encubierto, enfocados en prevenir delitos en áreas clave.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzó la vigilancia en escuelas, bancos, cajeros automáticos y accesos a la ciudad con el objetivo de mantener saldo blanco durante las vacaciones de verano. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que en el operativo participan elementos de la Policía Preventiva y agrupamientos especializados en robo a casa habitación, robo de vehículos y delitos de alto impacto. El despliegue incluye agentes uniformados y personal encubierto.
Explicó que una de las prioridades del operativo es detectar a personas provenientes de otros estados que pudieran cometer robos, estafas o delitos como el desplazamiento de tarjetas bancarias y el denominado "farderismo". Añadió que la corporación mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para resguardar planteles y bodegas donde se almacena equipo de cómputo y material educativo durante el receso escolar.
Garza Félix señaló que, hasta el momento, no se han registrado incidentes relacionados con el periodo vacacional. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través del número de emergencias 911, la línea 414-11-14, la aplicación Saltillo Seguro, el Chatbot de la Comisaría o los 637 grupos ciudadanos de WhatsApp.