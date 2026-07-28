Operativo de seguridad en Saltillo busca prevenir delitos durante vacaciones

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzó la vigilancia en escuelas, bancos, cajeros automáticos y accesos a la ciudad con el objetivo de mantener saldo blanco durante las vacaciones de verano. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que en el operativo participan elementos de la Policía Preventiva y agrupamientos especializados en robo a casa habitación, robo de vehículos y delitos de alto impacto. El despliegue incluye agentes uniformados y personal encubierto.

Explicó que una de las prioridades del operativo es detectar a personas provenientes de otros estados que pudieran cometer robos, estafas o delitos como el desplazamiento de tarjetas bancarias y el denominado "farderismo". Añadió que la corporación mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para resguardar planteles y bodegas donde se almacena equipo de cómputo y material educativo durante el receso escolar.

Garza Félix señaló que, hasta el momento, no se han registrado incidentes relacionados con el periodo vacacional. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través del número de emergencias 911, la línea 414-11-14, la aplicación Saltillo Seguro, el Chatbot de la Comisaría o los 637 grupos ciudadanos de WhatsApp.