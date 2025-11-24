Múzquiz celebra el 6º aniversario de traileros con gran desfile

Múzquiz, Coah.— Traileros de Múzquiz y de distintos municipios de la región carbonífera se unieron este 19 de noviembre para celebrar el 6º aniversario de su agrupación, con un imponente desfile de cientos de tractocamiones que recorrieron las principales calles del municipio y culminaron en las instalaciones de la feria, donde continuaron las actividades conmemorativas.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez acudió al festejo acompañada por el presidente de la Asociación de Traileros y Amigos, José Santiago García, así como por Jacobo Aguilar y Jesús Torres, con quienes convivió y reconoció la importante labor que el gremio realiza día con día. Durante su mensaje, la alcaldesa felicitó a todas y todos los presentes y resaltó el orgullo que representan para Múzquiz: "Cuenten con el respaldo de esta administración. Seguiremos apoyando sus celebraciones y trabajando de la mano con ustedes, porque su esfuerzo impulsa la economía y el desarrollo de nuestra región", expresó ante los asistentes.

El evento incluyó música en vivo, convivencia familiar y diversas dinámicas para celebrar a las y los trailer os, quienes han convertido esta agrupación en un espacio de unión, compromiso y compañerismo.