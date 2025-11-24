Javier Díaz González resalta logros en el Segundo Informe Ciudadano de Manolo Jiménez

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, felicitó al gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, por su Segundo Informe Ciudadano y destacó que con su apoyo la capital de Coahuila es una de las mejores ciudades para vivir en México.

Díaz González reiteró que su administración municipal se coordina en todos los rubros con el Gobierno del Estado, y la suma de esfuerzos ha permitido concretar acciones que mejoran la calidad de vida de la población de Saltillo.

¿Qué programas se han implementado en Saltillo?

Un ejemplo de ello, expuso, es "Aquí Vamos Gratis", que con el apoyo del Gobernador se logró consolidar como un programa social que beneficia a miles de familias todos los días con un sistema de transporte público gratuito, con nuevos camiones y la conectividad del sur al norte y del oriente al poniente.

"Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo en seguridad, movilidad, obra pública, generación de empleos, desarrollo económico y en todos los temas que impulsan a nuestra ciudad hacia el siguiente nivel" destacó Díaz González.

El Alcalde de Saltillo apuntó que el respaldo que brinda el Gobernador ha permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México, además de contar con una de las mejores Policías Municipales a nivel nacional.

Díaz González agradeció las obras que se han concretado en Saltillo en la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como lo es la ampliación del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, así como la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero.

¿Cuáles son las obras más destacadas en Saltillo?

"Y así estamos haciendo grandes obras sociales al interior de las colonias, con pavimentación, repavimentación, bacheo, mejoramiento de plazas y espacios públicos; construcción y ampliación de centros comunitarios", por mencionar algunas.

Díaz González añadió que Manolo Jiménez también ha apoyado en otros rubros como el desarrollo social, fomento económico, apoyos al campo, lo que ha permitido a Saltillo posicionarse como la ciudad más competitiva de México y con la tasa más alta de formalidad laboral.

El Alcalde de Saltillo reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez para mantener a la ciudad como una de las mejores para vivir a nivel nacional, alianza a la que se suman la iniciativa privada y la sociedad civil.