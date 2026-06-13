Múzquiz se prepara para celebrar la 6ª Marcha del Orgullo LGBTQ+

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En rueda de prensa, integrantes del comité LGBTQ+ anunciaron la realización de la 6ª Marcha del Orgullo, programada para el próximo 27 de junio.

Este evento forma parte de una agenda de actividades que busca visibilizar la diversidad y promover el respeto, la inclusión y la empatía dentro de la comunidad.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez refrendó el respaldo del Gobierno Municipal al destacar que la administración brinda total apoyo en la organización del desfile y de las actividades artísticas. "Múzquiz es un municipio incluyente, de total empatía, donde cuentan con nuestro respaldo", expresó la edil.

Jiménez Gutiérrez subrayó que se trata de un evento familiar, abierto a toda la ciudadanía, con las medidas de seguridad necesarias para que las familias disfruten de las actividades en un ambiente de respeto y sana convivencia.

Agenda de actividades del Pride

La agenda Pride contempla la pinta del paso peatonal el 24 de junio, el conteo de votos para elegir al Rey del evento el 25 de junio, la Zumba Pride el 26 de junio y la Novena Marcha del Orgullo en Sabinas el 28 de junio.

Los organizadores esperan la llegada de participantes provenientes de Monterrey, Estados Unidos y otros estados del país, lo que dará un carácter regional e internacional a la celebración en Múzquiz.

Compromiso con la diversidad

Con estas actividades, el comité organizador busca fortalecer los espacios de expresión, inclusión y respeto a la diversidad, consolidando a Múzquiz como un municipio abierto y participativo.