Múzquiz celebra el Concurso del Novillo Gordo

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz albergaron el registro y pesaje del Concurso del Novillo Gordo 2027, un evento previo a la Expoasis del próximo año.

Apolinar Guajardo Falcón, presidente de la asociación, fungió como anfitrión de la jornada, la cual convocó a productores de las diversas regiones de Coahuila para medir la eficiencia y los estándares de producción ganadera en la entidad.

Al encuentro asistió el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, acompañado por la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, quien acudió como invitada especial.

También estuvo presente el ingeniero Héctor Miguel García Falcón, diputado local electo por el Sexto Distrito, en un acto que respaldó las actividades del sector pecuario regional.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez reconoció la labor realizada por la asociación y extendió una felicitación a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz por su participación.

La edil destacó la relevancia de que los jóvenes colaboren activamente en estos certámenes y aporten sus conocimientos técnicos al desarrollo del rubro ganadero local.

Por su parte, Homero Amezcua subrayó la importancia de fomentar estas competencias y resaltó los apoyos otorgados por el Gobierno del Estado mediante el programa de Mejoramiento Genético.

El líder ganadero enfatizó que el sector cuenta con el respaldo directo del mandatario estatal, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para mantener la competitividad de la actividad.

El presidente de la Unión Ganadera Regional externó que el ganado tipo Coahuila es un referente nacional e internacional que lidera la calidad en el país.

Explicó que el concurso permite evaluar parámetros clave como los aumentos diarios de peso, las conversiones alimenticias y los resultados en canal, lo que impulsa una mejora continua para ofrecer un producto de excelencia a los consumidores.

Por su parte, el anfitrión Apolinar Guajardo agradeció el apoyo de las autoridades estatales y municipales; aseveró que, frente a un panorama complejo marcado por la sequía y las restricciones en la exportación de ganado, la asociación opera al máximo y proyecta superar la meta anual de entre 90 y 100 novillos inscritos provenientes de las regiones Centro, Norte, Desierto y Sureste.

A dicho evento también asistió Francisco Maldonado Olguín, presidente de la Unión de Ejidos; Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal de La Cuchilla; Diego Elguezabal, subsecretario de Desarrollo Rural en la Carbonífera y miembros del comité organizador del concurso.

El médico veterinario zootecnista Eduardo Preciado será el juez del evento, en tanto alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, quienes forman parte de la carrera académica de Administración de Ranchos, también participan con dos ejemplares donados por el licenciado Alberto Ramos Jiménez.