Apoya capilla a migrantes

NUEVA ROSITA, COAH.- Migrantes que van de paso hacia los Estados Unidos son albergados en la capilla del Refugio que se ubica en la colonia Maseca para que puedan descansar y además les proporcionan alimentos gracias a las organizaciones y fundaciones que apoyan a los responsables del lugar.

La capilla de nuestra señora del Refugio, pertenece a la parroquia de Guadalupe y tiene una capacidad para recibir entre 65 y 70 personas que permanecen un par de días y después continúan en su camino.

Liliana Flores Zapata integrante del personal del albergue señaló que se les prepara almuerzo comida y cena para los migrantes que vienen acompañados de sus familias entre los que se encuentran menores de edad.

Así mismo los feligreses les dotan de prendas de vestir para que se muden de ropa limpia durante el tiempo que permanecen en el albergue, además los migrantes que llegan enfermos al Refugio temporal son atendidos por médicos del dispensario San Lucas que se ubica en el patio de la parroquia de Guadalupe.

Desde que iniciaron el recorrido hacia los Estados Unidos, los migrantes son auxiliados por la comunidad católica de la parroquia de Guadalupe con la entrega de alimentos preparados.