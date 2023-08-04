Apoya Múzquiz a niños beisbolistas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Será el próximo 11 de agosto cuando niños deportistas que forman parte del Selectivo Coahuila viajen al Estado de Oaxaca a fin de participar en un torneo nacional de béisbol.

José Guerrero Zavala, instructor mencionó que son pequeños beisbolistas originarios del Municipio de Sabinas, la Villa de Agujita, San Juan de Sabinas, Minas de Barroterán y el Municipio de Juárez.

Indicó que la Liga William Sport se divide en distritos por lo cual cada uno de ellos tiene sus Estados y en esta ocasión habrán de participar contra equipos de beisbol de Matamoros, Tamaulipas, Laredo, Nayarit, el Estado de México y Lerdo Durango, siendo 16 los equipos participantes a nivel nacional.

El entrevistado aprovechó para agradecer el apoyo brindado por parte de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra y su hermano Antonio Flores puesto que gracias a ellos habrán de poder realizar dicho viaje al brindarles una aportación económica.