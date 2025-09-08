Intensas lluvias causan inundaciones en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- La tarde del domingo, intensas precipitaciones pluviales provocaron inundaciones en domicilios de esta Villa, generando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia locales.

Bajo la coordinación de Protección Civil Municipal, se desplegaron brigadas para brindar apoyo a las familias del barrio San Antonio, afectadas por las lluvias.

El ingeniero Víctor Guajardo Loo, representante de Protección Civil, informó que la situación fue controlada oportunamente gracias a la intervención de los equipos de rescate.

Entre los cuerpos que participaron en las labores de auxilio se encuentran los elementos de bomberos de la Villa de Palaú y de Minas de Barroterán, quienes trabajaron en conjunto con oficiales de Seguridad Pública para atender las emergencias en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones incluyeron el apoyo a dos familias cuyos domicilios terminaron inundados y la instalación de medidas preventivas para evitar mayores afectaciones.

Las autoridades locales destacaron la coordinación interinstitucional como clave para enfrentar la contingencia de manera eficaz.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, a tomar precauciones ante posibles nuevas lluvias en la región.

Mientras tanto, se continúa con el monitoreo de zonas vulnerables y se mantiene activo el protocolo de respuesta ante fenómenos meteorológicos, solicitando a la ciudadanía no arrojar basura a los arroyos pues esto complica la fluidez del agua lo que ocasiona inundaciones de viviendas.