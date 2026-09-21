Sabinas celebra Fiestas Grandes 2026: más de 70 mil asistentes

SABINAS, Coah.- El municipio de Sabinas se consolidó una vez más como sede de eventos turísticos durante las Fiestas Grandes 2026, que generaron una derrama económica de al menos 38 millones de pesos, informó Juan Óscar Dávalos Ornelas, gerente de la Oficina de Convenciones y Visitantes.

El representante de la OCV señaló que la Gran Cabalgata Sabinas 2026, en su edición 37, reunió a más de 70 mil asistentes, a quienes se sumaron visitantes que acudieron a las actividades de Feriexpo Sabinas.

Dávalos Ornelas destacó que durante esta temporada se promovieron la cultura, las tradiciones, la identidad y la gastronomía de la Región Carbonífera, principalmente la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas en su edición 35 y la Gran Cabalgata Sabinas en su edición 37.

Precisó que durante las Fiestas Grandes arribaron a Sabinas familias procedentes de diferentes estados de la República Mexicana, así como visitantes provenientes del extranjero.

Entre los visitantes mencionó a personas provenientes de Guanajuato, Nuevo León y Texas, quienes acudieron atraídos por las tradiciones, las ferias y los diferentes atractivos turísticos que ofrece la Región Carbonífera.

Finalmente, el gerente de la OCV destacó la importancia de que quienes visitan Sabinas conozcan el destino y posteriormente compartan sus experiencias sobre las tradiciones, actividades y atractivos de la región, contribuyendo así a su promoción turística.