Más de 100 jóvenes participan en audiciones de Notre Dame

Saltillo, Coah.- Más de 100 jóvenes participaron en las audiciones de canto y baile para formar parte del musical "Notre Dame", una producción que impulsa el talento escénico de las nuevas generaciones y que es realizada por la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consulado de Francia en Monterrey.

El proceso de selección se desarrolló en dos intensas etapas, en las que las y los participantes demostraron su preparación, talento y compromiso con las artes escénicas. La calidad de las propuestas presentadas hizo especialmente difícil la decisión del jurado, que tuvo ante sí a jóvenes con un destacado nivel artístico y gran entusiasmo por formar parte de esta producción.

La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la gran respuesta a la convocatoria y señaló que la participación de más de 100 jóvenes representa un éxito y confirma que Coahuila cuenta con una nueva generación de talentos con mucho que aportar a las artes escénicas.

"Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos. Más de 100 jóvenes se dieron la oportunidad de venir, prepararse y mostrar su talento. Estos proyectos son precisamente los espacios que necesitamos para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de subir a un escenario, demostrar lo que saben hacer y seguir creciendo en su formación artística", expresó.

La secretaria de Cultura agradeció a todas y todos los jóvenes que participaron en este proceso por su entrega y valiosa participación, destacando que cada una de sus presentaciones permitió demostrar la calidad y el talento que existe en Coahuila.

Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo que brinda a la cultura y por impulsar proyectos que generan oportunidades para las y los jóvenes de Coahuila, fortaleciendo los espacios de participación y desarrollo artístico en el estado.

Tras este proceso, se dio a conocer al elenco que dará vida a los principales personajes y números coreográficos de la producción, integrando a bailarines, intérpretes y cantantes que iniciarán ahora una nueva etapa de preparación y ensayos.

El reparto reúne a bailarines titulares y suplentes, así como intérpretes para los personajes de Gringoire, Febo, Flor de Liz, Quasimodo, Esmeralda y Frollo, además de un amplio grupo que integrará el coro.

En el personaje de Gringoire, el titular será Gerardo Padilla Fuentes, con José Roberto Lozano Hernández como suplente.

El personaje de Febo estará a cargo de Marcelo Javier Treviño Garza, con Gerardo Padilla Fuentes como suplente; mientras que Flor de Liz será interpretada por María Samantha Rodríguez Becerra, con Elisa Galván Valdés como suplente.

Para Quasimodo fueron seleccionados como alternantes Daniel Valdés del Río y David Frustro Briones.

El personaje de Esmeralda tendrá como titular a Ana Lucía Gaytán Rodríguez, con Mariana Miller Cedillo como suplente. Por su parte, Frollo será interpretado por Jorge Ernesto Barrientos Ibarra, con Javier Salazar Ramírez como suplente.

El cuerpo de bailarines titulares está integrado por Héctor Ricardo Flores Sánchez, Brenda Alicia De León Álvarez, Nallely Nohemí Díaz Santos, José Roberto Lozano Hernández, Martín Humberto De León Grimaldo, Danna González, Anabela Villarreal García, María Paula Gómez Ramos, Estefanía García García, Jennifer Simental Bustillos, José Jaime Rangel Ramírez, Israel Ismael Infante Salazar, Alicia Marisol Mellado, Lluvia Marisol Rodríguez Bonilla y Samuel Alejandro García Carreón.

Como bailarines suplentes fueron seleccionados Marcelo Javier Treviño Garza, Ana Sofía Martínez Orozco, Sabrina Niño Fernández, Óscar Yahir González López, José Martín Martínez, María Fernanda Luis Martínez y Paula Estefanía Cruz Jiménez.

El coro estará conformado por Pamela Rodríguez, Marcela Galván, Patricia Michelle Valdés, Julio Adrián López Pachicano, Argelia Aguirre Valle, Bernardo García Zendejas, Liliana Guadalupe Valerio Castillo, Luis Carlos Niño Cañedo, Ebet Rojas Santamaría, Larissa Chavarría Rodríguez, Diego Leonardo Silva Galván, Antonio Valenzuela Mendoza, Pedro Daniel Rodríguez Sánchez, Martín Humberto de León Grimaldo y Alejandro Guadalupe Cardona García.

Con este elenco, "Notre Dame" inicia su etapa de preparación y ensayos rumbo a su presentación, con una propuesta que reúne danza, actuación y trabajo coral para llevar al escenario esta historia inspirada en el universo de "Notre-Dame de Paris".

Con acciones como esta, la Secretaría de Cultura continúa generando espacios de formación, participación y proyección para las nuevas generaciones, impulsando el talento coahuilense y creando oportunidades para que más artistas puedan desarrollar su trayectoria y llegar a los escenarios en un mismo escenario.