Karina Ríos apoya a adultos mayores con entrega de alimentos en San Juan de Sabinas

En una jornada marcada por la cercanía y el compromiso social, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas, llevó apoyo alimentario y acompañamiento a adultos mayores en situación vulnerable, priorizando así uno de los rubros más importantes de esta administración encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Durante este recorrido, se visitaron diversos hogares para conocer de primera mano las necesidades de las y los beneficiarios, brindando no solo asistencia alimentaria, sino también atención humana, escucha activa y orientación sobre los distintos servicios que ofrece el DIF municipal.

"Nuestro alcalde nos ha dado la instrucción de continuar con un trabajo cercano, y la prioridad de esta administración son nuestros adultos mayores. Entregamos apoyo alimentario y también ponemos a su disposición nuestro departamento de salud", enfatizó Karina Ríos.

Asimismo, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, acercando servicios médicos, asesoría y programas sociales directamente a sus hogares, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El gobierno municipal continúa construyendo una comunidad más solidaria, donde el bienestar de las familias, y en especial de los adultos mayores, es una prioridad permanente.