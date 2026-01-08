Familias de Ciudad Acuña reciben comidas calientes del Banco de Alimentos

Ciudad Acuña.– Con el inicio del nuevo año, el Banco de Alimentos puso en marcha sus programas de apoyo alimentario, enfocados en llevar comidas calientes a familias de escasos recursos en la ciudad.

El Banco de Alimentos reanuda sus programas de apoyo alimentario

Los programas de alimentación continúan siendo una herramienta fundamental para atender las necesidades básicas de la población vulnerable, por lo que la institución busca dar continuidad al trabajo y fortalecer sus acciones durante el 2026.

Maribel Baltierra, coordinadora de proyectos del Banco Internacional de Alimentos, informó que desde los primeros días del año se reactivó la entrega de alimentos, tanto preparados como de canasta básica, a bajo costo para las familias que más lo requieren.

Importancia de la entrega de alimentos preparados

Indicó que las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del Banco de Alimentos para adquirir los productos, así como participar en la donación de alimentos que posteriormente son canalizados a hogares de bajos recursos.

Con estas acciones, el Banco de Alimentos refrenda su compromiso de apoyar a las familias de la región y contribuir a mejorar su calidad de vida mediante el acceso a una alimentación básica y digna.