Apoyo Alimentario para Mujeres Embarazadas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez, en coordinación con el DIF Coahuila presidido por la Sra. Liliana Salinas, continúa impulsando acciones a favor de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con el propósito de fortalecer a las familias muzquenses.

Como parte de este esfuerzo conjunto, el DIF Coahuila brinda el apoyo alimentario de los primeros 1000 días mediante la entrega de canastas básicas, mientras que el Gobierno Municipal de Múzquiz complementa estas acciones otorgando pañaleras y biberones para el cuidado de los recién nacidos.

La alcaldesa Laura Jiménez destacó que estas acciones reflejan la suma de voluntades entre los distintos niveles de gobierno para respaldar a las mujeres en una etapa fundamental de su vida, contribuyendo a la salud y bienestar tanto de las madres como de sus hijos.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo a las familias de Múzquiz.