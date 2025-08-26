Gobierno de Múzquiz se suma a iniciativa contra adicciones

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez acudió a la presentación del programa "Vive Libre, Vive Sin Drogas", encabezado por el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, directora estatal del programa Inspira, y de la señora Liliana Salinas de Jiménez, presidenta del DIF Coahuila.

Este programa constituye una estrategia integral orientada a prevenir las adicciones y fomentar entornos más saludables para las niñas, niños y jóvenes de Coahuila.

Desde el Gobierno Municipal de Múzquiz se refrenda el compromiso de respaldar estas acciones en sinergia con el Gobierno del Estado, Inspira y el DIF Coahuila, porque cuidar a nuestras familias y garantizar un mejor futuro para nuestra gente es una prioridad.