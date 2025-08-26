Usuarios de Ruta Arteaga padecen largas esperas por déficit de choferes

ARTEAGA, COAHUILA.- La Ruta Arteaga enfrenta un déficit de 19 choferes, lo que impide que las 30 unidades con las que cuenta la línea estén en circulación.

Actualmente, solo 11 camiones están operando, lo que ha generado largos periodos de espera para los usuarios, que pueden llegar hasta 40 minutos, 45 minutos o incluso una hora.

De acuerdo con la administración de la ruta, la falta de operadores es la principal causa de las demoras, lo que afecta a cientos de habitantes que dependen del servicio para trasladarse diariamente.

Vecinos y pasajeros han expresado su inconformidad por las constantes tardanzas, señalando que esta situación complica sus traslados hacia escuelas, trabajos y actividades esenciales.

Los usuarios han solicitado a las autoridades municipales gestionar la contratación del personal necesario para que el servicio pueda operar de manera eficiente y con la frecuencia adecuada.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para la incorporación de nuevos choferes, por lo que el problema persiste y la ciudadanía continúa padeciendo la falta de unidades en circulación.