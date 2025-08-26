DIF San Juan de Sabinas firma convenios para apoyar la salud

El Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, que preside la Lic. Karina Ríos, ha mantenido una constante gestión con empresarios y comerciantes, especialmente en el ámbito de la salud, el cual ha sido prioridad desde el primer día de la administración encabezada por el presidente municipal Óscar Ríos Ramírez.

Actualmente, el DIF cuenta con un departamento de Salud con consultorio y farmacia gratuitos.

Durante los últimos meses se han firmado importantes convenios con Laboratorio Zamarrón y Laancico, generando resultados muy favorables para la ciudadanía que aprovecha estos beneficios.

* Laboratorio Zamarrón: se han entregado 128 descuentos en estudios clínicos, con un valor económico aproximado de 38,500 pesos.

* Laancico: se han otorgado 101 descuentos en procedimientos especializados como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, mastografías, ultrasonidos y densitometrías, con un valor aproximado de 250,300 pesos.

La salud muchas veces enfrenta a las familias a situaciones de urgencia y preocupación, ya que se trata de estudios médicos que suelen tener un alto costo. Por ello, estos convenios se valoran de manera especial, al representar un apoyo directo tanto a la salud como a la economía de las familias de San Juan de Sabinas.

"Agradezco a mi amigo Julio César Zamarrón y al Dr. Reynol Villarreal Garza que nos permiten ayudar en situaciones complicadas a nuestros ciudadanos. Eso demuestra el compromiso con este municipio y con su gente", expresó la Lic. Karina Ríos.

El DIF Municipal seguirá trabajando en coordinación con instituciones y empresas comprometidas con la comunidad, buscando siempre generar apoyos que marquen una diferencia positiva en la vida de las familias de San Juan de Sabinas.