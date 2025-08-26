Joven empleada de Secretaría del Bienestar lesionada en Sabinas

Una joven empleada de la Secretaría del Bienestar, identificada como Sara N., sufrió una lesión en el pie tras una caída de su propia altura mientras se encontraba en el área de sanitarios de la Presidencia Municipal de Sabinas.

El incidente ocurrió durante la jornada laboral, generando la movilización inmediata de paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para brindar atención de primeros auxilios a la afectada. Según el reporte preliminar, la caída provocó una lesión que requirió traslado a una unidad médica.

Sara N. fue llevada al Centro de Salud Sabinas para recibir valoración y tratamiento especializado. En primera instancia, los bomberos colocaron un vendaje en el tobillo derecho, presumiéndose al menos un esguince.

Autoridades locales confirmaron que el área donde ocurrió el accidente será revisada para garantizar condiciones seguras para el personal y visitantes. Asimismo, se reiteró el compromiso de brindar apoyo a la servidora pública durante su recuperación.

Este tipo de incidentes recuerda la importancia de mantener espacios laborales en óptimas condiciones, así como de contar con protocolos de atención rápida ante emergencias.