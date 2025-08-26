Alcaldesa Laura Jiménez Impulsa Capacitación Policial en Coahuila

Este lunes se llevó a cabo el arranque de un curso de formación dirigido a policías municipales de la Región Carbonífera, con sede en la Casa de la Cultura "Capitán Miguel de la Garza Falcón".

El evento fue encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y contó con la presencia del Rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Mtro. José Luis de la Peña Flores, y del Instructor José Jaime Gómez Álvarez, quienes destacaron la importancia de la capacitación constante para fortalecer el desempeño policial.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el compromiso del Comandante José Ponce Sánchez, director de Seguridad Pública de Múzquiz, este curso busca fortalecer la preparación de los elementos para brindar mayor confianza y tranquilidad a las familias de la región.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez dio la bienvenida a los instructores y refrendó su compromiso con la seguridad del municipio:

"Sabemos que la seguridad se construye con trabajo diario, pero sobre todo con una policía profesional, preparada y cercana a la ciudadanía. La capacitación no es un trámite, es una herramienta fundamental para que nuestros elementos actúen con legalidad, respeto a los derechos humanos y eficacia en el cumplimiento de su deber", expresó.

La alcaldesa agradeció al Gobernador Manolo Jiménez por el respaldo constante y subrayó que este tipo de cursos representan un paso firme para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país.

Con este arranque, los policías municipales inician un proceso de formación que busca fortalecer no solo a la corporación, sino también la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.