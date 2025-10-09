Alcaldesa de Múzquiz respalda a jóvenes atletas de la localidad

MÚZQUIZ, COAH. – La alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, a través del Departamento de Fomento Deportivo, otorgó apoyo a las jóvenes Sofía Elizabeth Calvillo Rocha y Ashdy Magaña Gómez, originarias de Minas de Barroterán, quienes fueron convocadas por la Federación Mexicana de Voleibol para participar en los Tryouts realizados en Oaxtepec, Morelos, con el objetivo de integrar las Preselecciones Nacionales en las categorías U15 y U17.

Este respaldo representa el compromiso del Gobierno Municipal de Múzquiz con el impulso al talento deportivo local y el fortalecimiento de la práctica del deporte como una herramienta para el desarrollo integral de la juventud.

La administración municipal continúa promoviendo acciones que brindan oportunidades a las y los jóvenes atletas, reafirmando que en Múzquiz el deporte es un pilar fundamental para el crecimiento personal, la disciplina y la sana convivencia.