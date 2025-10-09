Optimismo en Sabinas por licitación de compra de carbón de la CFE

SABINAS, COAH.– La reciente licitación de compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha despertado un clima de optimismo entre los productores y comunidades mineras de la región carbonífera. Así lo expresó Armando Maldonado Ramírez, comisariado del Ejido El Mezquite, quien destacó que este proceso podría significar una reactivación económica significativa para Sabinas y sus alrededores.

El ingeniero minero de profesión explicó que, tras confirmarse la participación de productores locales en las licitaciones, existe una alta expectativa de que parte del mineral requerido por la CFE provenga de las minas ubicadas dentro del ejido.

"Es sabido que en nuestro ejido se encuentran reservas de carbón mineral que son explotadas por diversas empresas, por lo cual tenemos mucha esperanza de que los habitantes de esta comunidad y de la región en general seamos beneficiados con la derrama económica que se generará", señaló Maldonado Ramírez.

Auge esperado y retos del sector

El comisariado recordó que la extracción del carbón mineral no es sencilla, ya que además de requerir mano de obra especializada, se deben cumplir con las normativas y permisos establecidos por la ley minera, lo cual implica costos considerables.

Sin embargo, afirmó que este oficio ancestral que ha dado identidad y sustento a las familias del norte de Coahuila, sigue siendo una fuente de riqueza y estabilidad cuando se realiza de forma ordenada y responsable.

Optimismo regional

Maldonado Ramírez subrayó que la licitación de la CFE representa una oportunidad de recuperación económica tras años de incertidumbre en el sector. Aseguró que entre los productores de carbón prevalece un ambiente de algarabía y esperanza, ya que confían en que el incremento en la producción beneficiará tanto a los trabajadores como al comercio local y los servicios de la región.

"Los productores están entusiasmados, hay movimiento en los ejidos y eso siempre es buena señal. Esperamos que en el mediano plazo la economía de Sabinas y los municipios vecinos mejore de manera visible", expresó.