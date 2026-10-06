Mobiliario escolar llega al Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz en Nueva Rosita

San Juan de Sabinas, Coah. - La coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal encabezado en esta etapa por Ulises Cárdenas Herrera y la comunidad educativa permite llevar apoyos directamente a las escuelas y atender las necesidades que se presentan en las aulas.

Como parte de esta dinámica de trabajo, el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en la colonia Mina 7 de Nueva Rosita, recibió mobiliario escolar que será utilizado por niñas y niños del plantel.

Durante la entrega, la directora Isela Guadalupe Anguiano Corpus agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y la presencia de Ulises Cárdenas, al señalar que este tipo de apoyos representan un beneficio para alumnos, maestros y padres de familia.

Al dirigirse a la comunidad escolar, Ulises Cárdenas Herrera destacó la importancia de mantener una comunicación directa con los planteles para conocer sus necesidades y trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones.

"Venimos de parte del gobernador Manolo Jiménez y queremos agradecer primeramente a la maestra directora por permitirnos hacer equipo con ustedes y venir a entregarles este material educativo", expresó.

El funcionario explicó que entre los apoyos entregados se encuentran mesas de trabajo y escritorios, parte del mobiliario que se está distribuyendo en diferentes instituciones educativas del municipio.

Cárdenas Herrera recordó que durante esta misma semana se realizó una entrega de mobiliario en la primaria "Lázaro Cárdenas del Río" y adelantó que las acciones continuarán en otros planteles de San Juan de Sabinas.

Estos apoyos forman parte de las acciones que se realizan a través de Mejora Coahuila, en coordinación con el Gobierno del Estado, para atender necesidades específicas de las instituciones educativas.

"Con mucho cariño se está haciendo esta entrega en algunas escuelas de nuestro municipio", señaló Ulises Cárdenas.

Más allá de la entrega de mobiliario, el encuentro permitió mantener el diálogo entre autoridades y comunidad educativa, una coordinación que, de acuerdo con Cárdenas Herrera, será clave para seguir atendiendo las necesidades de las escuelas.

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal destacó que cuando Gobierno del Estado, municipio, maestros, directivos y padres de familia hacen equipo, es posible llevar resultados directamente a las aulas.

La jornada concluyó con la convivencia entre autoridades, docentes y alumnos del plantel, en una muestra del trabajo coordinado que se mantiene para seguir llevando beneficios a las escuelas y avanzar juntos en San Juan de Sabinas.