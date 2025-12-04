Liliana Salinas mejora atención en Hospital General Múzquiz con sillas-cama

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Como parte de una gira de trabajo por el Municipio de Múzquiz, la presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Ing. Liliana Salinas Valdés, realizó la entrega de 20 sillas-cama al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", con el objetivo de mejorar las condiciones de atención para los familiares de pacientes hospitalizados.

Durante el acto, Salinas Valdés, acompañada de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, explicó que estos apoyos fueron posibles gracias a los juegos de béisbol con causa organizados en Saltillo y Torreón, cuyos fondos recaudados se destinaron a fortalecer la infraestructura hospitalaria, en especial en áreas donde los acompañantes de pacientes requieren espacios dignos para descansar.

La presidenta honoraria del DIF destacó la importancia de atender también a quienes cuidan de sus seres queridos en los hospitales. "Con esto, vamos a permitir que la persona que se quede a cuidar a su familiar enfermo, pueda pasar el día y la noche de una mejor manera", expresó.

Asimismo, subrayó que este tipo de apoyos son fundamentales para brindar un entorno más humano y digno dentro de los hospitales públicos.

Añadió que el DIF Coahuila ha entregado ya un total de 230 sillas-cama en distintas regiones del estado, como parte de una estrategia integral de asistencia social.

Finalmente, Liliana Salinas reiteró el compromiso del organismo que encabeza para continuar impulsando acciones que beneficien a las familias coahuilenses.

Señaló que se espera ampliar este programa el próximo año, con el propósito de seguir mejorando la calidad de vida de quienes enfrentan situaciones de salud complicadas.