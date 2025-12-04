Bomberos controlan incendio en casa deshabitada en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos atendieron un reporte de incendio en una casa habitación ubicada en la calle Federico Chapoy número 512, en el barrio El Alto.

El siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas, destacó el director de bomberos, Valentín Elizalde.

De acuerdo con el ciudadano Tomás Ruiz, vecinos del sector lo alertaron al notar que emanaba humo del interior del domicilio que tiene tiempo deshabitado.

Destacó a su vez que, ante lo ocurrido, realizó de inmediato la llamada a la base de cuerpos de auxilio, quienes acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Al llegar al sitio, los elementos encontraron que el fuego había consumido un colchón y parte del techo de lámina de la vivienda.

Afortunadamente, la casa se encontraba sola, lo que evitó mayores daños o riesgos, sin embargo, dado a que en ocasiones personas ajenas se introducen a inmuebles abandonados, fue que supervisaron el interior de la casa-habitación.

Las autoridades presumen que el incendio pudo haber sido provocado, dado que la vivienda no está habitada y no se encontraron indicios de una causa accidental evidente.

Esta hipótesis será investigada por las autoridades correspondientes, en tanto, Elementos de Seguridad Pública, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron el área para iniciar las indagatorias pertinentes.