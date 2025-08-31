Gobernador Manolo Jiménez mantiene sólida aprobación en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.– De acuerdo con la más reciente Encuesta Poligrama, el gobernador Manolo Jiménez Salinas mantiene un sólido respaldo ciudadano, con 76% de aprobación a su gestión, posicionándolo como uno de los líderes estatales mejor evaluados de México.

El estudio, realizado el 20 de agosto de 2025, refleja el reconocimiento de los coahuilenses en temas clave:

Seguridad: 75% aprueba la estrategia que ha consolidado a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Economía y empleo: 71% valora las acciones para fortalecer el desarrollo económico y la generación de oportunidades laborales.

Grupos vulnerables: 78% reconoce el apoyo a sectores que más lo necesitan.

Combate a la corrupción: 63% respalda las políticas de transparencia y rendición de cuentas.

Salud: 65% aprueba el fortalecimiento del sistema estatal de salud.

El alto nivel de aprobación reafirma a Coahuila como un estado ejemplo en estabilidad y buen gobierno, donde la ciudadanía respalda las estrategias de seguridad, inversión social y desarrollo económico. La encuesta, evidencia una gestión cercana y efectiva que ha colocado a la entidad en el mapa nacional como un referente de resultados.

Con estos indicadores, Manolo Jiménez se consolida como uno de los gobernadores mejor evaluados de México, reflejando el compromiso de su administración por mantener un Coahuila seguro, próspero y con calidad de vida para sus habitantes.