Notario Óscar Rivera Medina promueve testamentos

NUEVA ROSITA, Coah.- El licenciado Óscar Rivera Medina, notario público No. 10 del municipio de San Juan de Sabinas, informó que de septiembre a noviembre se llevará a cabo el Mes del Testamento en Coahuila y llamó a la población a realizar este trámite para no heredar problemas.

El notario destacó que septiembre es el mes en el que el testamento tiene un costo aproximado de la mitad de lo que cuesta normalmente, por lo que es un buen momento para acudir a la notaría de preferencia.

Explicó que el proceso es sencillo y práctico, y que el objetivo de la campaña es aclarar dudas sobre los requisitos y la forma en que se realiza el trámite.

Rivera Medina señaló que este año ha tenido una respuesta importante de la ciudadanía, incluso de personas jóvenes. Dijo que es raro ver a las personas de 30 años acudiendo a realizar dicho trámite o bien a solicitar asesoría, pero en esta ocasión sí lo han hecho, lo que refleja mayor conciencia.

Añadió que, ante la buena respuesta, la campaña podrá extenderse hasta noviembre, ya que 9 de cada 10 personas que acuden a pedir asesoría terminan realizando o revisando su testamento.

Finalmente, el notario reiteró la invitación a acercarse a su notaría para recibir asesoría y aprovechar los beneficios del Mes del Testamento 2026.