Arden dos vehículos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos vehículos fueron consumidos por el fuego en puntos distintos del Municipio de Múzquiz, no resultando personas heridas, informó el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Vázquez Zapata.

El primero de los incidentes se registró en calle La Misión entre Mariposa y Rosita del fraccionamiento Las Misiones, ahí los bomberos sofocaron el fuego que consumió un Volkswagen que se encontraba estacionado en la cochera de una vivienda.

La unidad modelo 2001 con placas de circulación FFT-670-B resultó con daños en la carrocería delantera así como en el interior destacó la autoridad.

Posteriormente los elementos se desplazaron a la colonia Obrera del mineral de Palaú donde una camioneta Ford, Lobo, cabina y media con placas de circulación ES-1475-A, color gris debido a un corto circuito terminó envuelta en llamas.

Oficiales de la Brigada OMEGA apoyaron a los apagafuegos en las labores realizadas al igual que elementos de Seguridad Pública Municipal.