Mercadito Mejora Coahuila: Descuentos en productos básicos en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El programa Mercadito Mejora Coahuila alcanzó su edición número 570 durante una jornada realizada en la colonia Satélite Norte de Saltillo, donde autoridades estatales anunciaron una reducción adicional en el precio del huevo, que pasó de 60 a 50 pesos por tapa.

El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que el programa se ha consolidado gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios y los funcionarios que mantienen presencia permanente en las colonias. "Hay que reconocer el trabajo de quienes trabajan en el programa, que son funcionarios de territorio, como nuestro gobernador Manolo Jiménez y como nuestro amigo el alcalde Javier Díaz, porque siempre están cerca de la gente y atendiendo sus necesidades", expresó.

Durante la jornada, explicó que el objetivo de los Mercaditos Mejora es acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para contribuir al ahorro de las familias coahuilenses. Señaló que el huevo fue uno de los artículos más demandados. Inicialmente se ofrecía en 60 pesos por tapa; sin embargo, tras la solicitud de los asistentes y con el respaldo de los participantes en el programa, se autorizó una rebaja adicional de 10 pesos, dejando el producto en 50 pesos.

La medida fue bien recibida por habitantes de la colonia Satélite Norte, quienes destacaron el beneficio económico que representa ante el incremento de precios en diversos productos básicos. Elizondo Pérez afirmó que las 570 ediciones realizadas reflejan el compromiso del Gobierno de Coahuila por acercar apoyos directamente a las colonias mediante programas que generan beneficios concretos para la población.

Añadió que la estrategia continuará recorriendo distintas regiones del estado para mantener la oferta de productos de la canasta básica a bajo costo y fortalecer la economía familiar.