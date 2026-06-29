Javier Díaz González busca reelección: Saltillo 2027

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, manifestó su interés en buscar la reelección para un segundo periodo consecutivo al frente del Ayuntamiento, aunque aclaró que actualmente su prioridad es concluir la administración 2025-2027 y esperar los tiempos legales y políticos del proceso electoral de 2027.

El edil informó que recientemente sostuvo una reunión con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para revisar el avance de la administración municipal y los proyectos contemplados para la segunda mitad de su gestión.

"Claro que nos gustaría buscar la reelección, claro que nos gustaría tener esa oportunidad de seguir continuando en los trabajos aquí en Saltillo, pero hay que esperar los tiempos", expresó.

Díaz González señaló que existe disposición para participar nuevamente en la contienda por la Presidencia Municipal si las condiciones políticas y ciudadanas lo permiten, aunque insistió en que actualmente su atención está enfocada en ofrecer resultados a la población.

Indicó que su administración trabaja para mantener a Saltillo entre las ciudades más competitivas y seguras del país, además de consolidar proyectos de movilidad, infraestructura y recuperación de espacios públicos.

"Estamos totalmente enfocados en seguir trabajando y generar una mejor ciudad", afirmó.

En Coahuila, las elecciones de 2027 renovarán las 38 alcaldías y las diputaciones locales, dentro del proceso electoral intermedio.

La legislación estatal permite la reelección consecutiva de los presidentes municipales por un periodo adicional, por lo que Javier Díaz podría contender para encabezar el Gobierno Municipal durante el periodo 2028-2030.

No obstante, las definiciones partidistas y los registros oficiales de candidaturas se realizarán durante las etapas formales del proceso electoral.

"Seguimos teniendo todo el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para seguir emprendiendo diferentes acciones aquí en Saltillo", señaló.

El alcalde reiteró que cualquier decisión relacionada con una eventual candidatura deberá ajustarse a los tiempos establecidos por la legislación electoral y por su partido político.