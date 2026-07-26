Concluyen drenaje y pavimentación

NUEVA ROSITA, COAH.- La rehabilitación de la obra de drenaje en la calle Acapulco de la colonia Zaragoza concluyó el pasado sábado, realizando además la pavimentación con concreto hidráulico.

El alcalde Óscar Ríos informó que estas acciones se llevan a cabo atendiendo las peticiones de la ciudadanía que habita en cada uno de los sectores del Municipio de San Juan de Sabinas.

El edil señaló que responden a través del Ayuntamiento a las solicitudes planteadas por la comunidad y buscan mejorar la infraestructura urbana del municipio.

Precisó que la colocación de concreto hidráulico permitió concluir la obra en este sector de la colonia Zaragoza y destacó que el nuevo material ofrecerá una vialidad más segura y funcional para peatones y automovilistas.

Acciones de la autoridad

Con la conclusión de estos trabajos, el Gobierno Municipal dio respuesta a una petición vecinal enfocada en mejorar las condiciones de movilidad y los servicios básicos en la zona.