Silencia ataque canto de garzas

SABINAS, COAH.- Un inusual ataque contra garzas ganaderas fue reportado la mañana del sábado en la plaza principal de la zona centro de Sabinas, donde varios ejemplares fueron encontrados muertos y algunos otros con lesiones entre las jardineras y áreas verdes.

Las aves, que desde hace varias semanas utilizan los árboles del lugar como refugio y son reconocidas por su característico canto al amanecer, fueron localizadas entre plumas esparcidas y evidentes signos de haber sido atacadas.

¿Cómo ocurrió el ataque a las garzas?

De manera preliminar, se presume que el incidente pudo haber sido provocado por perros; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas ni sobre el animal responsable.

La escena causó consternación entre ciudadanos que diariamente conviven con estas aves migratorias, las cuales eligieron el emblemático sabino de la plaza como sitio de descanso durante su estancia en la Región Carbonífera.

Impacto en la comunidad

Las garzas ganaderas son una especie migratoria que desempeña un papel importante en el equilibrio ecológico y no representa riesgo para la población, por lo que su presencia forma parte del patrimonio natural de la ciudad.

Ante lo ocurrido, ciudadanos hicieron un llamado a respetar y proteger la fauna silvestre que comparte los espacios públicos, al señalar que la convivencia con la naturaleza implica responsabilidad y cuidado hacia las especies que habitan temporalmente la región.