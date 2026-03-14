Preside Manolo Jiménez Arreada Múzquiz 2026 en su Segunda Edición

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— Con gran entusiasmo y participación ciudadana se llevó a cabo la Segunda Edición de la Arreada Múzquiz 2026 en este Pueblo Mágico, evento encabezado por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, quien acompañó a la alcaldesa del municipio, Laura Jiménez Gutiérrez, en este acontecimiento.

La tradicional arreada de ganado partió desde el rancho El Jaralito y recorrió la calle Presidente Juárez hasta llegar a la arena La Misión, bajo la coordinación del presidente del comité organizador, Javier Espinoza, y su equipo.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar a través de este tipo de actividades.

"Disfrutamos de esta gran Arreada, que es un evento tradicional de este hermoso Pueblo Mágico. Me da mucho gusto poder acompañarlos en estas celebraciones familiares y recreativas, por lo que invito a toda la gente de Coahuila a venir a Múzquiz, ya que se va a poner bueno", expresó.

Asimismo, subrayó que apoyar el turismo en todos los municipios es una tarea fundamental para fortalecer la economía y la recreación comunitaria.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez manifestó su satisfacción por la realización de este esperado acontecimiento, resaltando el honor de contar con la presencia del gobernador.

Cientos de personas se dieron cita desde temprana hora en el Centro Histórico de Múzquiz para disfrutar de la arreada, que reunió a 80 vaqueros, dos caporales, 120 caballos y mulas, además de más de 400 cabezas de ganado y equipos de rodeo que dieron realce al evento.

La jornada estuvo marcada por la participación de diversos ranchos, entre ellos El Jaralito, La Babia, Los Cascabeles, Rancho El Pato, La Escondida, San Javier, Santa Aurelia, Golondrinas, La Posta y La Sonrisa, además de agrupaciones como Morelianos, Cuarterones, Brío Natural, Rancho El 6, Antiguo Corral, King Ranch y San Juaneros.

El contingente incluyó el paso de camiones de transporte, lo que dio un ambiente auténtico y festivo a la celebración.

Finalmente, la fiesta continuó en la arena La Misión con un rodeo gratuito que reunió a familias y visitantes, y que se extiende al domingo 15 de marzo con una cuota accesible.

La Arreada Múzquiz 2026 se consolidó como un evento que preserva la tradición ganadera de la región, fortalece la identidad cultural y proyecta a este Pueblo Mágico como un referente turístico y recreativo en Coahuila.