Lleva Óscar Ríos luminarias LED y atención directa al ejido Paso del Coyote

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. — El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó una visita de trabajo al ejido Paso del Coyote, donde supervisó e impulsó la instalación de luminarias LED como parte de las acciones para mejorar la seguridad y la calidad de vida en las comunidades del municipio.

Durante el recorrido, el presidente municipal destacó por su cercanía con la gente al participar directamente en los trabajos, incluso subiendo a la grúa para apoyar en la colocación de algunas luminarias, reafirmando su compromiso de trabajar en territorio y atender de manera directa las necesidades de la población.

Acciones de la autoridad

Además de supervisar los trabajos de alumbrado público, el alcalde sostuvo diálogo directo con habitantes del ejido, escuchando sus planteamientos y dando seguimiento a diversas solicitudes para fortalecer la atención integral en la comunidad.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado que el Gobierno Municipal impulsa en equipo con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para continuar mejorando los servicios públicos y la infraestructura en todos los sectores del municipio.

Detalles confirmados

En esta actividad acompañaron al alcalde el secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, así como el responsable de Alumbrado Público, ingeniero Javier Rendón, quienes participaron en la supervisión de los trabajos y en la atención a los habitantes del ejido.