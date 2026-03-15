Éxito rotundo en la Feria del Crédito INFONAVIT en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La Feria del Crédito y de Servicios INFONAVIT celebrada en el municipio de San Juan de Sabinas resultó un éxito rotundo, al reunir a más de 400 personas que recibieron asesoría y apoyo en temas relacionados con vivienda y financiamiento.

Durante el evento efectuado esta mañana de sábado, se entregaron cuatro escrituras de manera simbólica y totalmente gratuitas, siendo en total 60 documentos que brindarán certeza jurídica a los propietarios de inmuebles, gracias al programa impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el delegado del Instituto, Lic. José Iván Caballero González.

La jornada se llevó a cabo en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", donde estuvo presente el alcalde Oscar Ríos Ramírez. El edil refrendó su compromiso de seguir facilitando espacios para que representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores continúen atendiendo a los habitantes de la Región Carbonífera, fortaleciendo así el acceso a soluciones habitacionales.

Los asistentes recibieron información sobre diversas opciones de financiamiento, alternativas para regularizar deudas y detalles del Programa de Vivienda para el Bienestar. Además, se explicaron las nuevas condiciones de los créditos que anteriormente eran considerados impagables, gracias a la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral (SI), que ha permitido reestructurar tasas de interés, mensualidades y saldos, e incluso liquidar financiamientos en su totalidad.

La feria también ofreció asesoría para obtener créditos destinados a la compra de vivienda o terreno, el pago de hipotecas bancarias, así como información sobre el programa Mejoravit, diseñado para ampliar o reparar hogares. Los asistentes pudieron solicitar prórrogas, reestructuraciones de financiamiento y apoyo para la cancelación de hipotecas sin costo, lo que representa un alivio significativo para las familias trabajadoras.

Finalmente, se destacó que quienes cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, perciban entre uno y dos salarios mínimos y no tengan crédito hipotecario vigente, podrán actualizar sus datos para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar. El INFONAVIT reiteró que todos sus trámites son gratuitos y sin intermediarios, reafirmando el principio de que la vivienda es un derecho fundamental y no una mercancía.