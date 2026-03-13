Manolo Jiménez confirma su asistencia a la Arreada Múzquiz 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, confirmó su presencia en la 2ª Edición de la Arreada Múzquiz 2026, que se celebrará este sábado en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El mandatario estatal destacó la importancia de mantener vivas las raíces de la Región Carbonífera y expresó: "Estamos listos para seguir celebrando las tradiciones de este gran Pueblo Mágico que, va brillando, cada día va brillando más".

A la festividad también asistirá la Presidenta Municipal, Laura Jiménez Gutiérrez así como funcionarios y regidores de la administración municipal 2025-2027.

De acuerdo con el itinerario oficial, las celebraciones se extenderán durante dos días, el 14 y 15 de marzo. El sábado, la arreada recorrerá las calles del Centro Histórico cerca de las 12:00 del mediodía, con actividades en la Plaza Hidalgo que iniciarán por la mañana además de un gran evento en la Arena La Misión, donde el acceso será completamente gratuito para los asistentes.

Se espera una amplia participación de familias y visitantes que buscan disfrutar de la riqueza cultural y ganadera de Múzquiz con este gran evento.

El domingo, la fiesta continuará con el Rodeo Rancho 2026 en la misma arena, con un costo accesible para el público. El programa incluye suertes charras, formación de caballos, música en vivo y un ambiente 100 por ciento vaquero, diseñado para resaltar la tradición y el espíritu festivo de la comunidad.

Estas actividades han sido organizadas por el Presidente del Comité de la Arreada, Javier Espinoza, quien busca consolidar el evento como referente regional.

Uno de los momentos más emblemáticos será el arreo de ganado, puesto que los vaqueros trasladaron en su momento las reses desde el Cañón del Lobo hasta el Rancho El Jaralito, recorriendo cerca de 300 kilómetros.

Este trayecto simboliza el esfuerzo y la camaradería de los hombres y mujeres del campo, que mantienen viva una práctica que ha dado identidad y orgullo a la región.

La Arreada Múzquiz 2026 se perfila como una celebración de esfuerzo, tradición y orgullo ganadero, reafirmando el título de Pueblo Mágico para Múzquiz.

Con la participación de autoridades, vaqueros y familias, el evento promete ser una experiencia inolvidable que fortalece la cultura local y proyecta la riqueza de sus tradiciones hacia nuevas generaciones.