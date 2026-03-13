Instituto Electoral de Coahuila aprueba lineamientos para el PEL 2025-2026

SALTILLO, COAH.- El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó este viernes los lineamientos que regularán la contratación y operación de personal eventual que participará en las actividades del Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026.

Durante una Sesión Extraordinaria, el organismo electoral avaló el documento que establece las funciones, requisitos legales y administrativos, duración de los contratos, así como el procedimiento de designación y evaluación del personal que será incorporado temporalmente para apoyar en la organización de los comicios.

El IEC precisó que este personal es distinto a las figuras de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales que corresponden al Instituto Nacional Electoral (INE). Las vacantes contempladas incluyen cargos de Operadoras y Operadores Regionales, Coordinaciones de Enlaces en Campo, Enlaces Municipales y personal auxiliar.

Quienes ocupen estos puestos participarán en tareas vinculadas directamente con la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral, antes, durante y después de la jornada de votación. Con ello, el Instituto busca fortalecer los principios de certeza, legalidad y objetividad en las labores operativas del proceso.

Acciones de la autoridad

En la misma sesión, el Consejo General ratificó diversos convenios de colaboración con organismos empresariales e instituciones del estado, entre ellos la CANACO Torreón, CANACINTRA Torreón, CANIRAC Delegación Laguna, COPARMEX Laguna, el Centro Empresarial COPARMEX Coahuila Sureste y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Estos acuerdos contemplan la realización de acciones conjuntas para promover el voto, incentivar la participación ciudadana y difundir la cultura democrática y la educación cívica en la entidad.

Detalles confirmados

Asimismo, se presentó un informe sobre el proceso de elaboración y revisión de los proyectos de lineamientos para las sesiones de cómputo electoral y del cuadernillo de consulta para la clasificación de votos válidos y nulos.